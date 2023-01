Le groupe de paramilitaires russes Wagner ne serait pas seul en Ukraine dans le cadre de la guerre. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une déclaration qui a été faite par le porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes, Serhiy Cherevaty. Selon des confidences qu’il a faites à des médias locaux, un autre groupe dénommé « Patriot » avait été repéré dans la région de Donetsk. «En particulier, dans la région de Stepne sur le front de Vuhledar, nous avons remarqué qu'en plus de Wagner PMC, Patriot PMC, affilié à l'actuel ministre russe de la Défense Choïgou, est apparu», a-t-il confié.

«De toute évidence, ils tirent toutes les capacités de combat pour obtenir au moins quelques résultats», a-t-il ajouté. Ce nouveau groupe qui fait son apparition sur le territoire ukrainien est connu pour sa proximité avec le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou et plus largement avec le GRU, les renseignements russes. Il ne s’agirait tout de même pas d’un groupe nouveau. « Patriot » serait présent depuis plusieurs années en Afrique et au Moyen-Orient.

Patriot et Wagner en concurrence ?

À en croire d’autres informations rendues publiques par le porte-parole du groupement oriental des forces armées ukrainiennes, Serhiy Cherevaty, les groupes Wagner et Patriot seraient tout de même concurrents, même s’ils évoluent sur différents fronts. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a rencontré certaines difficultés sur le théâtre ukrainien alors que le Wagner connaît de plus en plus une avancée sur le terrain.