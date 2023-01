L'administration américaine ne prévoit pas de livrer des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Cette annonce a été faite par le président Joe Biden lors d'une rencontre avec les journalistes, où il a été questionné sur la livraison potentielle de ces avions américains à Kiev. L’un d’eux a demandé si Washington avait l’intention de fournir des F-16 américains à Kiev. "Non", a rétorqué le président Biden. Le président français Emmanuel Macron a également commenté, il y a quelques heures, la question de la livraison d'armes à l'Ukraine lors d'une conférence de presse à La Haye. Selon lui, la France estime que les armes livrées à Kiev par l'Occident ne doivent pas servir à des attaques contre le territoire russe et que toutes les décisions doivent être prises en fonction de trois critères : être utile, ne pas être escalatoire et ne pas affaiblir la capacité de l'armée française à protéger son propre territoire.

L'Allemagne, quant à elle, ne compte pas livrer des avions de guerre à l'Ukraine. Berlin ne semble pas prêt à répondre favorablement à ce deuxième appel après l'annonce d'une livraison prochaine des chars. C'est ce qu'a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz. En réponse à l'annonce de la livraison de chars Leopard à l'Ukraine, des voix s'élèvaient déjà pour réclamer des avions de guerre. L'ancien président ukrainien, Petro Porochenko, avait déclaré dans une interview qu'il accordée à Euronews que son pays a besoin de beaucoup plus pour faire face à la Russie et que les chars envoyés par Berlin ne pourront pas changer la donne dans le conflit.

En conclusion, les pays occidentaux semblent pas pressés de parler de la question de l'aviation. Les États-Unis ne prévoient pas de livrer des F-16, la France estime que les armes ne doivent pas servir à des attaques contre la Russie et que les décisions doivent être prises en fonction de critères spécifiques, et l'Allemagne ne compte pas non plus livrer des avions.