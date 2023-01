L'espace du Camp du Guezo n'abritera plus les unités des Forces Armées du Bénin. Le gouvernement a décidé de délocaliser le camp et ouvre l'espace à des infrastructures civiles. Le personnel et les réserves de munitions sont relocalisés sur différents sites. Le gouvernement prévoit construire un grand centre commercial sur le site du mythique Camp qui sera bientôt libéré.

Le Camp Guezo ne sera plus qu'un vieux souvenir colonial. Cet espace a abrité des unités et organismes interarmées depuis 1952. Plus de 70 ans plus tard, cet espace de 27 hectares servira bientôt à des activités civiles. Les déplacements de ces unités ont été lancés et plusieurs ont déjà rejoint des sites. Selon les informations publiées sur le site du gouvernement, a délocalisation du camp a été entreprise pour préserver la sécurité des habitants de Cotonou. «Avec l’accélération de l’urbanisation de la ville et l’augmentation de la population, la présence de bâtiments de dépôt de munitions sur ce site constitue un véritable problème de sécurité pour tous les habitants de cet espace et bien au-delà». Au terme de ce processus, les diverses composantes des Forces Armées Béninoises seront relogées comme suit :

l’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoise se retrouvera désormais dans l’ancienne direction de la SONACOP à Cotonou ;

l’Etat-Major de la Marine Nationale sera situé à l’immeuble de l’ex "Air Afrique",

la DMA (Direction du Matériel des Armées) et la DES (Direction des Ecoles et des Sports) iront à Gbégamey,

la DMA (Direction du Matériel des Armées) et la DES (Direction des Ecoles et des Sports) iront à Gbégamey, le 1er Groupement Blindé parti au camp de Ouidah fusionnera avec le 2ème,

et le 1er Bataillon de Train pose ses paquetages dans les locaux du tout nouveau camp d’Allada.

Le gouvernement annonce par ailleurs sur son site, la réalisation d'une grande infrastructure dans le cadre du Programme d'Action du Gouvernement 2. «Il est prévu un programme de développement d'une zone commerciale sur ce site de 27 hectares. Dans un avenir proche, les populations du Bénin auront la joie de découvrir les ambitions du gouvernement pour ce périmètre et ses environs», lit-on sur le site du gouvernement. Le Camp Guezo n'est pas le premier site public à être délocalisé. Le gouvernement avait déjà annoncé la délocalisation du grand marché Dantokpa vers un autre site. L'ancienne maison du feu général Mathieu Kérékou a été également transformée en espèce public appelé «Jardins de Mathieu ».