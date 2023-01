Dans le cadre du projet «Porto-Novo, ville verte», l'inauguration de la place Lokossa, réhabilitée par l'association Ouadada du Bénin a été effectuée ce samedi 14 janvier 2023 en présence de plusieurs personnalités dont le maire de la commune de Porto-Novo Charlemagne Yankoty, l'ambassadeur de France au Bénin Marc Vizy, le directeur adjoint de l'Agence Française du Développement à Cotonou Martin Pericard. Le projet «Porto-Novo, ville verte » est une initiative du conseil municipal, mis en œuvre avec l'appui technique et financier de l'Agence française de développement, du Fonds français de l'environnement mondial, de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et de la métropole de Lyon.

Ce projet vise la valorisation du patrimoine de Porto-Novo tout en renforçant sa résilience aux changements climatiques et en particulier face aux inondations. D'une somme totale de 6,232 milliards de francs CFA pour l'ensemble du projet, les travaux de rénovation de trois places traditionnelles vodoun représentent un investissement de 425 million de francs CFA. Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel de Porto-Novo et du potentiel touristique de la ville entreprise par la mairie de Porto-Novo et ses partenaires. La réhabilitation des places traditionnelles vodoun dans le cadre du projet «Porto-Novo, ville verte » s'inscrit dans la continuité des réhabilitations des places réalisées par Ouadada en partenariat avec l'agglomération de Cergy-Pontoise.

Les travaux de réhabilitation comprennent entre autres, la construction d'autel du Legba, la construction des murs et la réfection des toits des couvents et temples de Zangbéto, la réfection et la consolidation des murs défectueux des maisons bordant les places, la réfection des toits des maisons bordant les places, la réalisation des toilettes et des puisards au sein des maisons bordant les places et la création de sols en dur dans les boutiques bordant les places.