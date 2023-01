L’ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi a reçu, le lundi 30 janvier 2023, à sa résidence privée sis à Cadjehoun (Cotonou), l’ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, son excellence Brian Shukan. Dans leurs échanges, les deux personnalités ont discuté de l’état de la démocratie en Afrique. Également le dossier de la Guinée a été passé en revue. L’ancien président béninois a été désigné par les Chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour être médiateur dans la crise qui a secoué la Guinée Conakry après le coup d’Etat.

Il faut préciser que la séance d’échange entre l’ancien président Boni Yayi et son excellence Brian Shukan a été marquée par la présence de certains hauts responsables du parti Les Démocrates. Rappelons aussi que dans une déclaration commune rendue publique le mardi 24 janvier 2023, les ambassadeurs du Canada, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, de la Suisse et de l’Union européenne accrédités au Bénin se sont félicités « du déroulement paisible, sécurisé et inclusif sur l’ensemble du territoire des élections législatives du 08 janvier dernier » et se sont réjouis de « l’entrée de l’opposition à l’Assemblée nationale et la présence d’un nombre significatif de parlementaires féminines » qui pour eux, « renforcent la démocratie béninoise ».