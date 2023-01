Dans la commune de Sèmè-Podji, la journée du jeudi 26 janvier 2023 a été agitée par un drame de circulation assez particulier. Lequel drame a failli coûter la vie à un agent de la police républicaine. A Djeffa, des populations en furie ont agressé un policier. Tout est parti de l' interpellation d'une motocycliste qui roulait sur le passage des automobilistes. En effet, un élément de la police républicaine a voulu interpeller un motocycliste qui n'a pas respecté son couloir de circulation. En conduisant sa moto, le jeune homme a été surpris sur le passage des automobilistes sur la grande voie inter-Etat Cotonou/Porto-Novo à hauteur de Djeffa.

Pour ne pas faire face à la rigueur des forces de l'ordre suite à son infraction, le jeune homme a tenté de prendre la poudre d'escampette. Dans sa course, il serait tombé et aurait rendu l'âme sur-le-champ. En accusant l'agent de la police républicaine d'être l'auteur de la mort de ce jeune motocycliste, des témoins oculaires de cette scène dramatique s'en sont pris à ce dernier. Le policier n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention de certains témoins qui ont pu gérer convenablement la situation avec la foule en furie. Les sapeurs-pompiers sont intervenus et ont déposé le corps du motocycliste à la morgue.