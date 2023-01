Dans un pays à économie essentiellement fiscale, il faut définir des législations qui encouragent et promeuvent l'économie locale. C'est bien le combat qu'entend mener le Mouvement Populaire de Libération (MPL), une fois à l'Assemblée nationale. Le parti du balai, porteur de plusieurs réformes dans beaucoup de secteurs est actuellement le seul à proposer des offres législatives raisonnables et acceptables.

Loin donc de toute promesse démagogique, le parti de Expérience Tébé s'inspire des réalités quotidiennes connues de tous, pour poser le vrai diagnostic et envisager des propositions concrètes, dans le but d'ouvrir des perspectives heureuses à chaque Béninois et à toute la nation. Et en ce qui concerne l'économie locale, le MPL entend œuvrer, une fois au Parlement, pour le vote d’une loi pour la protection et la priorisation des entreprises locales ceci, dans une approche de renforcement de la fiscalité béninoise. C'est connu de tous que lorsque les entités économiques opèrent dans un environnement sécurisé, cela crée de la valeur ajoutée à l'État.

C'est convaincu de cela que le MPL milite pour le renforcement de l'arsenal juridique, législatif et institutionnel du secteur privé pour asseoir une économie soutenue et dynamique où il fera bon vivre pour tous. La loi sur la protection et la priorisation des entreprises locales permettra non seulement de prioriser les entreprises locales pour les opportunités de marchés, mais aussi et surtout, favoriser le transfert de compétences. L’obligation sera donc faite aux entreprises étrangères de collaborer avec celles du pays en vue du transfert de compétences et de technologies. Une forme de nationalisme économique non discriminatoire, mais basée plutôt sur le brassage et le mixage des initiatives privées au profit d'une cause nationale.

Cell/Com du parti MPL