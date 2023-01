Courant 2018, le gouvernement a souhaité faire une évaluation des connaissances intellectuelles et professionnelles des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général afin d'identifier clairement les niveaux de compétence et les besoins en renforcement de capacités. De nombreux enseignants avaient opposé un refus catégorique à ce test. Une opposition qui a obligé l’exécutif à prendre des sanctions à l’encontre de 305 enseignants qui ont boycotté cette évaluation des connaissances.

Réuni en conseil des ministres ce mercredi 18 janvier 2023 sous la présidence du Président Patrice Talon, le gouvernement a pris des décisions importantes entre autres la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants ayant opposé un refus de prendre part à l'évaluation des connaissances. Selon le compte rendu du conseil des ministres, cette levée des sanctions a été rendue possible suite à la clémence que les enseignants concernés « n’ont eu de cesse de solliciter à travers les responsables des Centrales et Confédérations syndicales ». Il s'agit de 113 enseignants du primaire et 192 du secondaire qui avaient été radiés de la Fonction publique.

Il est à préciser que toujours dans ce compte rendu du Conseil des ministres, le gouvernement a aussi décidé, conformément à ses engagements, de reverser dans le corps des fonctionnaires, « tous les agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'occasion de cette évaluation ». Les ministres concernés ont été donc instruits par le conseil des ministres de prendre les dispositions appropriées pour l’opérationnalisation diligente de ces décisions.