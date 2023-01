Au Bénin, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) dénonce une tentative de destabilisation du parti et de son président et accuse une poignée de militants dudit parti. Le directoire du MPL a donc, à travers un communiqué tenté de rassurer ses militants et partisans que ces mauvaises actions ne pourront pas constituer un handicap pour son évolution.

‹‹ En attendant que des mesures soient prises à leur encontre, je tiens à rassurer les militants et sympathisants du Mouvement Populaire de Libération, du nord au sud, de l'est à l'ouest que le directoire ne se sent nullement ébranlé par ces manœuvres relevant d'une bassesse d'une autre époque ››, peut-on lire dans le communiqué du Mouvement Populaire de Libération (MPL), en date du 16 janvier 2023, signé du président du parti.

Les responsables du parti trouvent qu'il est hors de question de tolérer que des individus tentent de fragiliser leur parti au moment où d'importants efforts sont en train d'être fournis pour propulser le Mouvement Populaire de Libération plus haut afin que les causes de la jeunesse soient défendues. Ils n'ont pas manqué de remercier les partisans et militants dudit parti. ‹‹ Nous voudrons une fois encore féliciter les milliers de béninois qui ont porté leur choix sur notre jeune formation politique et les inviter au calme et à la sérénité, tout en les rassurant du fonctionnement régulier des organes du parti ››, a écrit le directoire du MPL dans le communiqué.