Le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a, à l’orée de la nouvelle année, échangé le samedi 31 décembre 2022 avec les personnes en situation de handicap sur les difficultés qu’elles rencontrent dans divers domaines. Le Chef de l’Etat béninois a, d’entrée de jeu, fait savoir que c’est depuis 2017 que la loi portant protection des personnes en situation de handicap a été promulguée. Mais, depuis, dit-il, le gouvernement n’a pas cessé de réfléchir à la situation de ces personnes-là pour définir sa stratégie d’appui, de solidarité, d’accompagnement des uns et des autres pour les soulager dans leurs difficultés.

Le Président Patrice Talon a reconnu quand même que l’Etat a mis un peu de temps pour identifier les ressources nécessaires pour concevoir un programme d’actions valable. Le président de la République du Bénin a indiqué qu’il y aura bientôt la défiscalisation totale de tous les véhicules permettant aux personnes à mobilité réduite de circuler librement. Aussi, il entend donc « défiscaliser totalement tout ce qui est appareillages et équipements pour faciliter la vie ». Pour les équipements très lourds, très coûteux, le gouvernement envisage, même pour les personnes lourdement handicapées, mettre une contribution de l’Etat pour faciliter leur inclusion dans la société béninoise.

Le Premier magistrat du pays a annoncé qu’au cours de cette année de 2023, le gouvernement va échanger avec les associations représentatives spécialisées sur les détails du plan d’action du gouvernement pour les personnes en situation d'handicap au Bénin. Il a laissé entendre que des mesures de discrimination positive seront prises en faveur des personnes handicapées dans divers domaines à savoir l’éducation, la formation, le transport, et l’emploi. En ce qui concerne surtout l’éducation et la formation, il a promis que le gouvernement va améliorer et adapter les infrastructures d’accueil du secteur public mais également soutenir les établissements privés qui s’investissent dans l’enseignement pour les personnes handicapées.

Ces mesures de discrimination, selon le Président Patrice Talon, vont permettre de ne plus appliquer les mêmes conditions d’âge pour l’obtention des allocations universitaires. Sur la question de l’emploi, il a fait la promesse qu’il sera créé un guichet spécifique pour le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique et des mesures incitatives notamment des facilités fiscales afin d’encourager les entreprises privées. « Nous allons bientôt mettre en place un dispositif d’établissement de la carte pour l’inclusion des personnes ou pour l’égalité des chances » a -t-il lâché. Le Chef de l’Etat béninois a expliqué que la carte des personnes en situation de handicap permettra à une Commission nationale d’évaluer les handicaps des personnes, notamment le niveau de leurs handicaps et leurs niveaux de compétences. Pour lui, ces cartes leur donneront la possibilité d’avoir accès à ces guichets spécifiques pour être suivis, accompagnés et promus dans leur insertion, dans l’emploi salarié, notamment public.