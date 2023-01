Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 janvier 2023, des présumés terroristes ont une fois encore dicté leur loi aux nobles citoyens du septentrion. Dans la commune de Banikoara, des individus armés non identifiés ont incendié une école et tué le chef de village de Guimbaagou. Le téléphone d'un enseignant lui a été arraché et son engin brûlé. Des individus armés non identifiés ont semé la terreur dans la commune de Banikoara dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 janvier 2023. Lors de cette attaque qui avait pour cible l’école primaire publique de la localité, l’engin d’un enseignant de l'école a été brûlé.

D'après les informations rapportées par la radio locale de Banikoara, il s'agit de l’école primaire publique de Guimbaagou précisément dans l' arrondissement de Toura. « Ils ont incendié l’école, brûlé la moto d’un enseignant dont le téléphone portable a été arraché avant le forfait», informe cette radio. Elle révèle également que le chef du village a été tué alors qu'il venait secourir l’enseignant. Pour rappel, il y a quelques semaines que l’école en question avait reçu des menaces de destruction de la part de ces présumés terroristes.

La zone septentrionale du Bénin est depuis quelque temps la cible de ces malfaiteurs qui empêchent les populations de cette région de vaquer librement à leurs occupations. Cependant, le gouvernement béninois est disposé à mettre les bouchées doubles pour ramener la quiétude dans le rang des citoyens.