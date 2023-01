Les deux personnes dont une vidéo de leur intimité a fuité sur les réseaux sociaux ont été arrêtés selon les informations publiées dans la presse. Il s'agit d'un pasteur de l'église Union Renaissance d'Hommes en Christ (URHC) et de sa maîtresse. Ils sont poursuivis pour avoir publié volontairement une vidéo obscène de leur ébat sexuel. Le procès aura lieu ce lundi 30 janvier 2023 au Tribunal de Première Instance d’Abomey.

Les faits incriminés remontent au mois de décembre 2022 et se sont déroulés à Agondokpé dans la Commune de Zakpota du département du Zou. Une vidéo obscène présentant explicitement un pasteur et une fidèle de l'église Union Renaissance d'Hommes en Christ est devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle a suscité dans un premier temps la réaction des responsables de l'église qui ont excommunié les deux fidèles pour débauche et adultère avant que la justice ne s'en saisisse. Selon des sources concordantes, le pasteur B. M. et sa maîtresse nommée B. D. ont été arrêtés puis placés en garde à vue à la Brigade criminelle régionale ce jeudi 26 janvier 2023 sur instruction du procureur du tribunal de première instance d’Abomey.

Ils sont poursuivis devant le juge des flagrants délits pour publication obscène et atteinte à la pudeur sans violence. Les deux amants passeront à la barre le lundi 30 janvier prochain. La vidéo diffusé en fin d'année dernière avait choqué les internautes. Elle a suscité de vives réactions condamnant l'acte et appelant la justice à se saisir du dossier. Selon des informations rapportées par la presse le sieur B. M. serait suppléant du responsable de l’église de Za-Kpota centre. De son côté, la maîtresse avec laquelle il a commis l'acte serait mariée et mère de famille. Elle aurait expliqué son acte par le fait que son mari serait devenu impuissant depuis 12 ans et qu'elle en avait marre.