La fortune de l’homme le plus riche d’Europe, Bernard Arnault et de sa famille, continue de s’imposer dans le classement des plus grandes richesses mondiales. En effet, celle-ci, estimée à 214 milliards de dollars, selon le magazine américain Forbes, s’est hissée, depuis quelque temps, au sommet de la liste des plus grandes fortunes internationales. Depuis cette ascension, elle semble vouloir y rester avec l’augmentation de la valeur de l’action du groupe LVMH. Par ailleurs, elle a pris une longue avance (60 milliards de dollars) sur la fortune du patron de Tesla, Elon Musk.

Bill Gates et Warren Buffett derrière Bernard Arnault

D’après les chiffres avancés par le classement Forbes en temps réel, la fortune familiale de Bernard Arnault dépasse de 40% celle du patron de Twitter. Notons qu’Elon Musk n’est pas le seul à retrouver derrière Bernard Arnault et sa famille. Deux autres milliardaires et anciens plus riches du monde ont une fortune inférieure à celle du patron du groupe LVMH. Il s’agit en effet de Bill Gates, patron de Microsoft, et Warren Buffett, fondateur du conglomérat Berkshire Hathaway. Leurs fortunes s’élèvent respectivement à 104 et 109 milliards de dollars.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que Bernard Arnault et sa famille détiennent la place de la plus grande fortune mondiale. En 2021, le propriétaire de Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) avait été l’homme le plus riche de la planète pendant quelques heures avant de rechuter dans le classement, avec 186,2 milliards de dollars. À l’époque, c’était l’ex-patron d’Amazon Jeff Bezos qui était l’homme le plus riche du monde. Bernard Arnault avait donc ravi la vedette à ce dernier, selon Forbes. Le 16 décembre 2019, Bernard Arnault avait dépassé Bezos pendant quelques heures jusqu’à ce que l’action Amazon ferme à la hausse.