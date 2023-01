L'artiste musicien The Weeknd n'est plus à présenter. Le natif de Toronto est l'un des artistes Rnb les plus populaires du monde avec des titres qui sont aujourd'hui au sommet du hit parade. En 2019, le chanteur a sorti "Blinding Lights" une œuvre musicale qui a conquis les mélomanes de la planète entière.

Le titre a battu tous les records sur la plateforme de service de streaming musical, Spotify. Ladite plateforme vient d'indiquer que "Blinding Lights" est la chanson la plus écoutée de son histoire. En effet, "Blinding Lights" The Weeknd totalise, 3335 milliards d’écoutes sur Spotify. Elle détrône ainsi le titre "Shape Of You" du chanteur anglais Ed Sheeran qui compte 3333 milliards d'écoutes.

À sa sortie, "Blinding Lights" est resté 90 semaines au Billboard Hot 100, une performance très rare. Avec un style atypique, The Weeknd s'est imposé au fil des années comme une référence dans le Rnb. Il a bousculé les codes et il n'a pas encore fini de nous réserver de très belles surprises. C'est lui qui a composé la chanson originale pour le film Avatar : La Voie de l’eau, ce qui lui a valu une nomination pour les Oscars.

Sur Spotify, "Blinding Lights" est loin devant des titres comme "Dance Monkey" de Tones and I (2,7 milliards d’écoutes), "Someone You Loved" de Lewis Capaldi (2,5 milliards d’écoutes), "Rock Star" de Post Malone et 21 Savage (2,5 milliards d’écoutes). À noter que la chanson phare de The Weeknd se classe aussi dans le peloton de tête des titres les plus écoutés sur Apple Music.