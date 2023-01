Le correspondant de la chaîne de télévision française France24 au Burkina Faso est attendu devant le Conseil Supérieur de la Communication (CSC) ce mardi 24 janvier. Selon les informations rapportées par les médias locaux sur cette situation, le but de la convocation est de l’amener à donner des explications sur le traitement qu’il a réservé à l’information relative à l’enlèvement des femmes à Arbinda, dans le Sahel burkinabè. Rappelons que cette convocation intervient après la suspension de Rfi par le gouvernement burkinabè.

Rfi déjà suspendu...

La décision relative à « la suspension immédiate et jusqu’à nouvel ordre »de Radio France internationale (RFI) a été prise par les autorités militaires de ce pays en décembre 2022. Selon les justifications qui avaient été faites par le porte-parole du gouvernement burkinabé, le média français aurait relayé un « message d’intimidation » attribué à un « chef terroriste ». Le communiqué du porte-parole, Jean-Emmanuel Ouédraogo indique que, le média français aurait contribué à « une manœuvre désespérée des groupes terroristes en vue de dissuader les milliers de Burkinabés mobilisés pour la défense de la patrie ».

Cas du Mali

Une mesure similaire avait déjà été prise au Mali contre le média français quelques mois auparavant. Le 17 mars 2022, les autorités maliennes ont prononcé la suspension définitive des médias français Rfi et France24. « Nous continuerons à couvrir l’actualité au Mali qui intéresse l’Afrique toute entière comme le reste du monde. Toutes les solutions techniques seront mises en œuvre pour rendre accessibles nos médias aux Maliennes et aux Maliens qui souhaitent continuer à recevoir une information libre, experte et ouverte sur le monde », avait déclaré le groupe France Médias Monde, maison mère de deux médias dans un communiqué le 27 avril.