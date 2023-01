Au Burkina, alors que la France a accepté de se plier à la volonté du pouvoir Traoré et de retirer ses troupes, le président du pays a décidé de faire le ménage autour de lui. Simple coïncidence ou volonté de renforcer son équipe et d'éviter toute trahison autour de l'homme fort du Burkina. Parmi les têtes à tomber figure le capitaine Sidsoré Abdoul Kader Ouedraogo, pilote de l’armée de l’air burkinabè, âgé de 31 ans et nommé par l’ex-chef d’Etat Paul-Henri Sandaogo Damiba, au poste de chargé de missions à la présidence du Burkina Faso. En plus de celui-là, plusieurs hauts responsables ont été démis. L'annonce a été faite lors du Conseil qui a mis fin aux fonctions de:

Monsieur Placide NIKIEMA , Mle 130 181 E, Magistrat, Conseiller spécial ;

, Mle 130 181 E, Magistrat, Conseiller spécial ; Monsieur Bolo SANOU , Mle 516 464 Y, Cadre supérieur de banque, Conseiller spécial du Président du Faso ;

, Mle 516 464 Y, Cadre supérieur de banque, Conseiller spécial du Président du Faso ; Monsieur Simplice Honoré GUIBILA , Mle 25 773 E, Conseiller des affaires étrangères, Conseiller spécial du Président du Faso pour les questions diplomatiques ;

, Mle 25 773 E, Conseiller des affaires étrangères, Conseiller spécial du Président du Faso pour les questions diplomatiques ; Monsieur Salifou SANGARE , Mle 41 351 L, Enseignant-chercheur, Conseiller spécial en charge des questions politiques ;

, Mle 41 351 L, Enseignant-chercheur, Conseiller spécial en charge des questions politiques ; Monsieur Ousseni ILLY , Mle 241 749 J, Maître de conférences agrégé en Droit public, Conseiller spécial chargé des questions de gouvernance ;

, Mle 241 749 J, Maître de conférences agrégé en Droit public, Conseiller spécial chargé des questions de gouvernance ; Monsieur Amadou Aristide OUEDRAOGO, Mle 273 429 B, Conseiller en étude et analyse, Conseiller ;

Rappelons que suite à la dénonciation de l'accord de 2018 relatif au statut des forces françaises présentes au Burkina Faso formellement reçue par le gouvernement français mardi, la France a annoncé son intention de retirer ses troupes du Burkina Faso dans les 30 prochains jours, selon une porte-parole du ministère français des Affaires étrangères citée par l'AFP. Le ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme et porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, a précédemment annoncé la dénonciation de l’accord, justifiant la présence de l’armée française sur le territoire du pays et exigeant le retrait des troupes françaises dans les 30 jours. Le pays a souhaité toutefois ne pas rompre ses relations avec Paris. Lire le conseil des ministres