C’est une nouvelle qui choque le Cameroun et les journalistes du continent. Le corps sans vie du journaliste camerounais Martinez Zogo a été retrouvé en état de décomposition avancée ce dimanche 22 janvier 2023 à Yaoundé. L'animateur et Directeur de la radio d'Amplitude FM était porté disparu depuis le mardi 17 janvier dernier et son enlèvement avait été signalé. Les images de son corps (que nous nous gardons de diffuser ici) qui ont été publiées, ont secoué la toile. Des enquêtes sont ouvertes pour traquer les présumés auteurs de ce crime crapuleux.

Une triste nouvelle a secoué le Cameroun ce dimanche. Le journaliste Martinez Zogo dont la disparition a été signalée a été retrouvé décapité « Le corps de l'animateur et chef de chaîne d'Amplitude FM a été retrouvé à Ebogo 3 par Soa dans le département de la Mefou et Afamba, région du Centre », ainsi annonçait la Radio Balafon dans la matinée de ce dimanche 22 janvier 2023. Le syndicat national des journalistes a dénoncé un assassinat odieux. Le journaliste s'était rendu célèbre pour ses enquêtes sur les scandales financiers du Cameroun.

L'ONG Reporter Sans Frontières (RSF) et le syndicat des journalistes élevaient la voix pour dénoncer l'enlèvement du journaliste camerounais Martinez Zogo il y a quelques jours. L'organisation internationale révélait comment l'animateur a été enlevé ce 17 janvier 2023 grâce au récit des gendarmes de Nkol-Nkondi non loin de son domicile. « aux alentours de 20 heures le 17 janvier, des gendarmes de Nkol-Nkondi, en périphérie de Yaoundé, entendent un bruit fort provenant de l’entrée de leur poste. Ils y découvrent la voiture de Martinez Zogo amochée, le conducteur avait visiblement tenté d’enfoncer le portail. Les gendarmes constatent qu’un véhicule noir s’éloigne. Ils comprendront, un peu tard, qu’il s’agissait d’un enlèvement », avait publié RSF. Elle avait interpellé les autorités à se saisir du dossier pour retrouver le journaliste. Le gouvernement camerounais avait réagi vendredi à travers un communiqué en annonçant que le dossier est suivi de près avec l'intérêt qu'il mérite. « Des instructions ont été données, afin que toute la lumière soit faite sur la disparition jusqu’à date, de M. Zogo Martinez », avait souligné ce communiqué.