Le chef de la diplomatie iranienne a profité d’une publication qu’il a faite sur le réseau social de l’oiseau bleu pour ouvertement menacer la France suite à la diffusion par le journal français Charlie Hebdo des caricatures du chef suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Pour le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, Téhéran ne laissera pas impunie cette situation. «L'acte insultant et indécent d'une publication française en publiant des caricatures contre l'autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme», a-t-il martelé sur Twitter.

«Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes. Il a définitivement opté pour la mauvaise voie», a-t-il poursuivi. En effet, cette réaction intervient suite à l’initiative du célèbre journal français Charlie Hebdo connu pour ses caricatures à polémique. Au cours du mois écoulé, le média français a lancé un « concours international pour produire des caricatures » de Khamenei. L’objectif était en effet de soutenir les « Iraniens qui se battent pour leur liberté ». Les productions ont été publiées dans une édition spéciale pour l'anniversaire de l'attentat meurtrier contre son bureau parisien le 7 janvier 2015.

Les manifestations en Iran

Cette nouvelle situation entre la France et la République Islamique d’Iran intervient dans un contexte où la communauté internationale à dans son viseur des responsables iraniens. En effet, les États-Unis ainsi que l’Union Européenne ont annoncé la possibilité de sanctions contre les dirigeants iraniens après les exécutions des manifestations. Il y a quelques jours, un Iranien s’était suicidé en France pour appeler l’attention de la communauté internationale sur la situation en Iran. « S’il vous plaît, donnez votre attention sur notre pays. Ils sont seuls, la police et le gouvernement sont extrêmement violents contre les gens » qui sont pourtant « très calmes », a déploré l’homme âgé de 38 ans.