Le Maroc a dénoncé ce dimanche 15 janvier 2023 des propos tenus à l'occasion de l'ouverture du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie. Absent de la compétition, le Royaume Chérifien n'a pas apprécié le discours tenu par le petit-fils de Nelson Mandela qu'il qualifie de raciste. Ce dernier a appelé à libérer le Sahara Occidental, un territoire disputé entre le Maroc et le Front Polisario. Le discours du petit-fils de Nelson Mandela Zwelivelie Mandla à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du CHAN en Algérie créé la polémique. Il a notamment fustigé la présence du Maroc au Sahara Occidental.

Pour lui, le Sahara Occidental est la dernière colonie présente en Afrique. Cette déclaration a choqué le Maroc qui a réagi par un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football. Elle a dénoncé ce qu'elle qualifie de discours provocateur et raciste anti-marocain. «La FRMF rejette les propos racistes prononcés par des supporters présents à la cérémonie d'ouverture à l'égard du public marocain connu à travers le monde entier pour son civisme. Un discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l'organisation des manifestations footballistiques sous l'égide de la Confédération africaine de football (CAF) », a indiqué la fédération en réaction. L'instance marocaine du football a ensuite envoyé une correspondance à la CAF pour réaction face à la provocation dont elle se dit victime. Elle demande à l'autorité africaine d'"assumer toute la responsabilité face à ces transgressions flagrantes qui n'ont aucun lien avec les principes et valeurs du ballon rond".

L'Algérie et le Maroc entretiennent des relations très tendues depuis peu en raison de la situation de conflit au Sahara Occidental. Le Royaume Chérifien et le Front Polisario se disputent le territoire depuis plusieurs années. L'Algérie s'aligne sur la possibilité d'un référendum d'autodétermination du territoire. Cette position d'Alger ne plait pas au Maroc qui veut une autonomie sous sa seule souveraineté. La tension entre les deux pays a touché le sport. La Fédération Royale Marocaine de Football a d'ailleurs retiré sa sélection nationale de la participation au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) qui se déroule en Algérie. Elle avait demandé à ce que l'Algérie ouvre son espace aérien pour le vol de l'équipe nationale qui devrait emprunter un avion marocain affrété par le gouvernement. Cette requête n'a pas été favorablement reçue par les autorités d'Alger