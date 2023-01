La Corée du Nord désapprouve l’envoi par les États-Unis de chars à l’Ukraine pour sa guerre contre la Russie. En effet, il s’agit là pour Pyongyang d’une ligne rouge qui a encore été franchie par les USA. Cette déclaration a été faite par le numéro deux du régime nord-coréen, Kim Yo Jung, sœur du dirigeant Kim Jong Un, selon les informations rapportées par l’agence de presse nord-coréenne KCNA. Pour elle, l’envoi des chars Abrams à Kiev démontre que les USA rendent « plus claire » leur position de confrontation avec la Russie. « Les États-Unis, qui ont exposé tout le continent européen au grave danger de la guerre (...) franchissent maintenant encore plus loin la ligne rouge » a-t-elle déclaré.

« Le monde serait plus brillant » sans les Etats-Unis

« Derrière cela se cache la sinistre intention des États-Unis de réaliser leur objectif hégémonique en étendant encore la guerre par procuration pour détruire la Russie. Le monde serait plus brillant, plus sûr et plus calme aujourd'hui, s'il n'y avait pas les États-Unis » a-t-elle ajouté. Kim Yo Jung a par ailleurs estimé que les États-Unis mettent en danger la paix mondiale, tout en soulignant qu’ils constituent un défi en ce qui concerne la sécurité stratégique de la Russie. « Le champ de bataille ukrainien n'est en aucun cas un désert du Moyen-Orient où les chars américains se déchaînaient il y a 20 ans » a-t-elle poursuivi.

Pour rappel, les déclarations de Kim Yo Jung interviennent après que la Corée du Nord ait confiné Pyongyang, à cause d’une maladie respiratoire. Selon les informations rapportées par un site spécialisé sud-coréen et confirmées par NK News, les autorités nord-coréennes avaient ordonné cinq jours de confinement dans la capitale du pays, Pyongyang, à cause de la maladie. D’après un document gouvernemental, les habitants de la capitale nord-coréenne ont reçu pour instruction de ne pas sortir de leur maison, du mercredi 25 janvier au dimanche 29 janvier 2023. Aussi, doivent-ils se soumettre à plusieurs prises de température chaque jour.