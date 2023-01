La tension monte dans les eaux de l'Océan Pacifique aux alentours de l'Asie. Ce lundi 02 janvier, le Japon a indiqué avoir déployé ses avions de chasses pour surveiller les mouvements du porte-avions chinois, Liaoning et de cinq autres navires de guerre. Ces dernières semaines, la Chine est au centre de toutes les attentions. En effet, la tension règne entre la Chine et Taïwan et de nombreux observateurs craignent que Pékin lance une opération militaire pour annexer l'ancienne île de Formose.

L'empire du milieu a toujours affirmé que Taïwan faisait partie de la Chine, mais l'île a toujours revendiqué sa totale autonomie. Depuis lors, tous les pays voisins de la Chine sont en alerte maximale. Chacun met les bouchées doubles pour protéger sa frontière.

Selon les responsables du haut commandement japonais, la flotte chinoise s'est lancée depuis la mer de Chine orientale le 16 décembre dernier, naviguant entre les îles d'Okinawa et de Miyakojima. L’État-major nippon aurait ainsi enregistré 300 décollages et atterrissages d'avions et d'hélicoptères depuis le Liaoning. Le porte-avion rebroussera chemin dans la journée du dimanche 01 janvier.

À noter qu'aucune incursion ne fut signalée dans les eaux territoriales nippones, il en est de même pour l'espace aérien. Le Japon se tient prêt face à toute éventualité et le pays renforce sans cesse la surveillance à ces frontières. Les autorités ont ainsi notifié avoir détecté les vols de drones chinois WZ-7 près de Miyakojima ce lundi 02 janvier, une première dans cette zone.