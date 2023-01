Après les récentes opérations lancées par la Chine, les États-Unis ont annoncé que, le porte-avions USS Nimitz et d'autres navires faisant partie du Carrier Strike group opèrent désormais en mer de Chine méridionale. L’annonce a été faite par un communiqué de la Marine américaine ce vendredi. « Le groupe (de porte-avions) effectue des entraînements de frappe maritime, des opérations anti-sous-marines, des entraînements multi-domaines intégrés et des entraînements d'éléments sol-air interarmées, ainsi que des opérations de vol d'aéronefs à voilure fixe et tournante », indique le communiqué.

De façon très formelle, l’armée américaine fait remarquer, ces initiatives ont pour but dans la région de dissuader la Chine face au déploiement de navires de guerre en mer de Chine méridionale en compagnie de l'armée russe. Il y a quelques jours, les États-Unis et le Japon avaient également informé du renforcement de leur coopération sur le plan militaire toujours dans le but de faire face à la Chine. À la faveur d’une rencontre avec les hommes des médias, les responsables à la défense de ces différents pays ont annoncé le changement de nom du 12th Marine Regiment, un régiment d'artillerie, qui devient désormais12th Marine Littoral Regiment.

La Chine?

Selon le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, il s’agit de remplacer « un régiment d'artillerie par une tenue plus meurtrière, plus agile, plus capable ». De son côté, l’Otan compte déployer des avions de surveillance Awacs en Roumanie dont la mission principale serait de surveiller les activités aériennes militaires russes.Il s’agit en effet d’avions qui ont un système aéroporté de détection et de contrôle. Pour la porte-parole de l'Otan, Oana Lungescu, c’est la détermination de l'alliance à « défendre chaque partie du territoire des États membres de l'Alliance ».