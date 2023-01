L’alternance démocratique. Tel est l’objectif principal de la coalition Tournons La page (TLP). Réunis en Assemblée générale du 23 au 26 janvier 2023 à Cotonou, les membres de la coalition Tournons La Page (TLP) ont, dans une déclaration rendue publique ce jeudi 26 janvier 2023, renouvelé leurs engagements en faveur de la démocratie, du respect des principes constitutionnels sur la limitation des mandats présidentiels, l’Etat de droit, l’égalité de tous devant la loi et l’ouverture de l’espace civique.

La coalition TLP a demandé aux gouvernements burundais, gabonais, guinéens et togolais de libérer leurs collègues Floriane IRANGABIYE, Jean Rémy YAMA, Ibrahima DIALLO, Oumar SYLLA, Mamadou Billo BAH et Prince FADEL qui croupissent en prison et qui sont poursuivis pour leur travail de défense des droits humains et de la démocrate. Cette coalition a appelé tous les dirigeants africains de cesser les violences d’Etat contre les citoyens, les défenseurs de droits humains, les acteurs pro-démocratie et d’ouvrir l’espace civique en vue de garantir la stabilité sociale et l’épanouissement des populations. Ces membres de la coalition Tournons La Page ont mis principalement un accent particulier sur un principe : « pas de Démocratie sans alternance ».

Il faut signaler que la coalition Tournons La Page est une organisation non gouvernementale qui selon ces dirigeants est apolitique et non partisane. L’esprit TLP, selon ses responsables, est de défendre les droits de la population, d’accompagner et de faire le plaidoyer auprès de qui de droit. Précisons également que la coalition Tournons La Page a été lancée en octobre 2014 et est présente dans 14 pays africains. Quatre pays nouveaux africains notamment le Bénin, l’Ouganda, le Malawi et le Mali ont adhéré à cette organisation non gouvernementale au cours de l’Assemblée générale de Cotonou.