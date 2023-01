La France a rappelé aux autorités israéliennes la nécessité de préserver le statu quo sur les lieux saints à Jérusalem suite à la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir sur l’Esplanade des Mosquées. C’est ce que le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir mercredi. "La France réitère sa préoccupation après la visite du ministre israélien de la Sécurité nationale sur l’Esplanade des Mosquées le 3 janvier. Elle rappelle la nécessité de préserver le statu quo historique sur les Lieux saints à Jérusalem et souligne l’importance du rôle spécifique de la Jordanie à cet égard. Elle condamnera toute tentative de le remettre en question et prend note de l’engagement du Premier ministre Benyamin Netanyahou à le faire respecter", indique le ministère dans son communiqué.

"La France souligne également l’urgence d’un arrêt de la politique de colonisation, qui met en danger la mise en œuvre d’une solution à deux Etats, vivant côte à côte en paix et en sécurité et ayant chacun Jérusalem pour capitale. C’est la seule solution qui permette d’apporter une paix juste et durable aux Israéliens et aux Palestiniens. Nous renouvelons par ailleurs notre vive préoccupation face à la multiplication des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie", a fait savoir le ministère.

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a visité mardi l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem, en suscitant ainsi l’indignation générale de la communauté arabe. L’ancien premier ministre israélien et chef du parti Yesh Atid Yaïr Lapid avait pourtant prévenu qu’un tel geste provoquerait inévitablement la hausse des tensions entre Israël d’une part et les Palestiniens et les pays arabes d’autre part. Comme l’indique le quotidien israélien Jerusalem post, la visite d’Itamar Ben-Gvir avait été coordonné au préalable avec le premier ministre Benyamin Netanyahou. (Tass)