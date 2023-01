C'est une polémique qui avait fait les choux gras de la presse. Eric Zemmour avait affirmé que le prénom d'Hapsatou Sy était une « insulte à la France ». Des propos qui avaient naturellement choqué la principale intéressée mais pas que. Après plusieurs années le verdict vient de tomber. Le polémiste et candidat malheureux à la présidentielle a été condamné ce jeudi à 4 000 euros d’amende pour injure à caractère raciste. Hapsatou Sy a finalement réagit à ce verdict. Et elle annonce une suite à cette affaire. Lire ci-dessous sa déclaration.

Déclaration d'Hapsatou SY

C’est une grande fierté d’avoir tenu bon pendant toutes ces années et d’avoir pu faire condamner Éric Zemmour pour injure à caractère raciste. Mon prénom est mon identité, mes origines sont ma forces, et derrière moi, j’espère que beaucoup d’autres français se sentiront libérés de savoir que nous devons être respectés dans ce que nous sommes. Je remercie infiniment mon avocat Antoine Vey pour son soutien indéfectible. Je retiendrai une phrase lors de sa plaidoirie : « la liberté d’expression n’est pas la liberté d’oppression. »

Le temps de demander réparation est venu. A tous ceux qui ont participé ou assisté à cette affaire, Éric Zemmour, canal + et ses dirigeants, Ardisson, Stéphane Simon… Pour ce que vous m’avez pris, pour ce que tout cela m’a coûté physiquement et économiquement… Je demanderai réparation. A toutes les personnes victimes et que l’on poussent au silence avec des méthodes bien rodées, ne lâchez jamais.

Ce n’est pas être bagarreur, c’est se défendre.