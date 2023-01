Les autorités turques ont convoqué ce mardi le représentant diplomatique des Pays-Bas à Ankara. L’objectif est de notifier de façon formelle la colère du gouvernement turc suite à ce qui est appelé «attaque ignoble» contre le Coran à La Haye. En effet, pour soutenir l’incendie d’un Coran lors d’une manifestation en Suède, un membre des Patriotes européens contre l’islamisation de l’Occident (PEGIDA), Edwin Wagensveld a piétiné et déchiré le livre saint de l’Islam. La vidéo a en effet été publiée sur le réseau social de l’oiseau bleu.

L’homme déclarait notamment dans la vidéo qu’il n’avait aucune crainte face aux menaces de mort et qu’il ne se laisse pas intimider. « Les personnes qui nous connaissent et nous suivent savent que nous n'abandonnons jamais. Nous ne sommes pas intimidés par la violence et les menaces de mort. Pas des mots, mais des actes. Après avoir été arrêté deux fois auparavant, aujourd'hui c'était la troisième fois. Un plaisir. », avait-il déclaré. Par le canal d’un communiqué, le patron de la diplomatie turque a violemment réagi face à cette situation.

"Acte odieux et méprisable"

« Nous avons demandé aux Pays-Bas de ne pas autoriser de tels actes de provocation. Nous attendons des autorités néerlandaises qu'elles prennent les mesures nécessaires à l'encontre de la personne responsable de cet incident et qu'elles mettent en œuvre des mesures concrètes pour éviter que cela ne se reproduise », a fait savoir le ministre turc des affaires étrangères. Pour lui, il s’agit juste « d’acte odieux et méprisable ». Rappelons que le président turc avait déjà promis de se venger contre la Suède suit à une manifestation au cours de laquelle le Coran a été brûlé.