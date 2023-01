L’année écoulée aura été marquée par les essais de missile de Pyongyang dans la péninsule coréenne. Mais la récente annonce du dirigeant nord-coréen aura encore plus inquiété ses voisins du sud, mais aussi le Japon et les USA. Et pour cause, Kim Jong-Un souhaite augmenter l’arsenal nucléaire de son pays, pour dit-il faire face aux menaces croissantes dans la région.

« La situation actuelle appelle à redoubler d'efforts pour renforcer massivement la force militaire afin de garantir pleinement la souveraineté, la sécurité et les intérêts fondamentaux [de la Corée du Nord], en réponse aux manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis et d'autres forces hostiles » a déclaré le président nord-coréen lors d’une réunion du parti annonçant les grandes lignes pour 2023. Pour Kim Jong-Un, la Corée du Nord doit aller vers une « production de masse d'armes nucléaires tactiques et appelle à une augmentation exponentielle de l'arsenal nucléaire du pays ».

Il a également vanté les progrès technologiques de son pays qui rendent possible une frappe nucléaire sur le sud. Un message qui a fait réagir la Corée du Sud : « Nous avertissons fermement la Corée du Nord que toute tentative d'utiliser des armes nucléaires se traduira par la fin du régime de Kim Jong Un ». Pas sûr que les autorités du Nord soient sensibles à cet avertissement. La situation en Ukraine et autour de Taïwan fait craindre le pire dans la région.