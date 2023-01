C'est un deuxième drame que vit des familles au Népal. Les révélations ont été faites il y a quelques heures. En effet, le vol qui s'est écrasé dimanche au Népal faisant des dizaines de victimes a causé la mort de la copilote Anju Khatiwada. Son histoire a été relayée par la presse népalaise parce qu'elle avait déjà connu un drame similaire avant sa mort: la mort de son mari, dans un crash en 2006. En effet, Anju Khatiwada, 44 ans, a rejoint Yeti Airlines au Népal en 2010, suivant les traces de son mari, Dipak Pokhrel. Ce dernier a été tué quatre ans auparavant lorsque l'avion qu'il pilotait pour la même compagnie s'est écrasé juste avant l'atterrissage.

Dimanche dernier, Mme Khatiwada occupait le poste de copilote dans l'avion en provenance de Katmandou qui s'est écrasé près de la ville de Pokhara, dans ce qui est considéré comme la catastrophe aérienne la plus meurtrière au Népal ces 30 dernières années. «Elle a suivi sa formation de pilote avec l'argent qu'elle a reçu de l'assurance après la mort de son mari...», a déclaré le porte-parole de Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula. Elle avait près de 6 400 heures de vol, le commandant de bord avait quant à lui 21 900 heures de vol.

Ces restes n'ont malheureusement pas été identifiés. «Dimanche, elle pilotait l'avion avec un pilote instructeur, ce qui est la procédure standard de la compagnie aérienne...Elle était toujours prête à assumer n'importe quelle fonction et s'était envolée pour Pokhara plus tôt» a déclaré un autre responsable de la compagnie. Selon les autorités, les boîtes noires ont été retrouvées, ce qui permettra de comprendre les circonstances réelles et peut-être les causes de ce crash. Le Népal a démarré une journée de deuil national ce lundi. Les secouristes poursuivent les recherches. Deux autres corps ont été retrouvés au petit matin.