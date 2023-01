Cristiano Ronaldo démarre mal sa campagne avec Al Nassr. La star portugaise et son nouveau club ont été défaits en Supercoupe saoudienne ce jeudi 26 janvier 2023. Suite à cette défaite où il n’a pas brillé, le joueur est la cible des critiques. Le public de Djeddah n'hésitait pas à scander le nom de Lionel Messi pour chambrer leur nouveau chouchou.

Cristiano Ronaldo n'a pas comblé les attentes pour son deuxième match officiel avec Al Nassr. Il est toujours muet après deux matchs. Capitaine de l'équipe en demi-finale de la Supercoupe, il n'a pas pu empêcher la défaite du club (3-1) face à Al Ittihad. Et pourtant il portait l'espoir de tout le public de son nouveau club. Le mythique numéro 7 avait offert un show lors d'un match d'exhibition face au PSG en s'offrant un doublé. Lors de son premier match en championnat, l'équipe s'est imposée (1-0) face à Al Ettifaq. Mais le match suivant s'est avéré une débâcle devant Al Ittihad. Le meilleur buteur de l'histoire du football n'a pas trouvé la faille pour remporter son premier trophée avec son nouveau club.

Cristiano Ronaldo à peine arrivé est déjà chahuté par le public de Djeddah. Celui qui était accueilli en roi, est au plus bas de sa popularité en quelques jours. Le roi n'a pas encore sa couronne et cela ne plaît. Lors du match de la Supercoupe, le public n'arrêtait pas de scander le nom de son rival, Lionel Messi. Sans succès en deux matchs, la star qui vaut 500 Millions d'euros compte 0 but et 0 passe décisive. Une statistique qui ne ressemble pas à CR7. Pour rappel, le portugais était buteur son premier match avec Manchester United en 2021 lors de son retour à Old Trafford.