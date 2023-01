Cristiano Ronaldo poursuit sa carrière hors d'Europe. Après 20 ans passé en professionnel sur le vieux continent, il rejoint l'Asie en signant pour le club saoudien Al-Nassr et devient le sportif le mieux payé du football. Mais son choix est mal compris et critiqué en Europe. C'est pourquoi lors de la conférence de presse qui a suivi sa présentation, la star portugaise a précisé les motifs de son départ d'Europe. Cristiano Ronaldo tient à faire taire les rumeurs sur sa personne depuis l'été 2022. Il a notamment été dit qu'il aurait été repoussé par tous les clubs en Europe qu'il avait approché.

Le joueur a rejeté ces allégations et restitue la réalité des faits. Lors de sa première conférence de presse en tant que sociétaire d'Al-Nassr ce mardi, il a expliqué qu'il avait bel et bien eu des offres en Europe, aux Etats-Unis ou en Australie. Le quintuple ballon d'or a déclaré avoir choisi l'Arabie Saoudite parce qu'il aurait fini sa mission sur le continent où il est resté durant sa carrière. "Le travail en Europe a été fait, j'ai tout gagné. J'ai joué pour les plus grands clubs. C'est un nouveau défi pour moi ici en Asie", a-t-il déclaré face à la presse.

Hormis son arrivée au club saoudien, l'ancien madrilène fait de nouveau l'actualité avec une nouvelle qui tombe comme une bombe. Les médias révèlent que le portugais aurait décidé de signer pour Al-Nassr sans l'avis de son agent Jorge Mendes. Selon le média espagnol AS révélait que Cristiano Ronaldo n'écoutait plus exclusivement son agent depuis que ce dernier lui avait conseillé de rester à Manchester United auprès de Ten Hag. Depuis lors les relations entre les deux associés de longue date se sont détériorées selon le média portugais Jornal de Noticias.