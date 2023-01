Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr le 30 décembre dernier avec une clause spéciale. Il s'est engagé avec le club saoudien pour un contrat de 2 ans. Mais il pourrait rejoindre Newcastle en juillet 2023 si le club anglais se qualifiait pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Une hypothèse probable puisque les Magpies sont actuellement 3ème du championnat anglais.

Cristiano Ronaldo rêve toujours de jouer la Ligue des Champions, une compétition qu'il adule tout particulièrement. Après son échec à signer pour un club disputant la compétition européenne, il a trouvé un palliatif pour retrouver la C1 dès la saison prochaine. La star portugaise qui a passé 20 ans en Europe s'est exilé en Asie dans le championnat saoudien. Le célèbre N°7 s'est engagé avec Al Nassr pour une durée de deux ans avec une clause spéciale qui va lui permettre de rejouer en Europe et la LDC. Selon le média espagnol Marca, la clause spéciale prévoit que CR7 va rejoindre Newcastle en Angleterre si le club réussit à finir parmi les 4 premiers de la Premier League pour se qualifier en Ligue des Champions.

C'est la solution trouvée pour que le quintuple ballon d'or retrouve sa compétition préférée. Les Magpies réussissent la première partie du championnat en occupant la troisième place devant Manchester United. Seuls Arsenal et Manchester City font mieux que le club entraîné par Eddie Howe. Newcastle est depuis quelques mois la propriété d'un fonds d'investissement public saoudien le même qui gère Al Nassr. Cristiano Ronaldo et la Ligue des Champions, c'est une longue histoire d'amour qui a duré 15 ans. Une histoire où le portugais a remporté 5 fois la compétition. Il en est le meilleur buteur avec 140 buts devant son éternel rival, Lionel Messi qui compte 129 réalisations. La Pulga n'est pas si loin de ce record et pourrait le rattraper.