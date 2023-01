La NASA (National Aeronautics and Space Administration) a confirmé la mort du dernier astronaute survivant de la première mission spatiale avec équipage réussie de son programme Apollo intervenu hier mardi 03 Janvier 2023. Walter Cunningham est le nom du dernier astronaute de ce programme qui était en vie. Il s'est éteint hier mardi alors qu'il était âgé de 90 ans. La famille du défunt astronaute a réagi également dans les médias comme le rapporte la chaine américaine NBC News sur son site internet.

Walter Cunningham n'est plus. Le dernier astronaute de la première mission du programme Apollo de la NASA qui s'est couronnée par un succès est mort. Les causes de la mort de l'astronaute n'ont pas été révélées par la NASA. Mais la famille de l'astronaute a donné un petit détail. C'est Jeff Carr, un porte-parole de la famille qui s'est exprimé à ce sujet. A l'en croire, Walter Cunningham, dernier astronaute survivant de la première mission spatiale avec équipage réussie de son programme Apollo, est décédé dans un hôpital suite à "des complications d'une chute, après une vie pleine et entière"