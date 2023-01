Des crânes humains ont été découverts à l'aéroport intercontinental de Querétaro au Mexique. Selon la garde nationale, ces restes d'hommes ont été emballés dans du papier d'aluminium et placés dans un carton. Ils ont été détectés par les forces de l'ordre à l'aide de rayons X d'après les informations de Sky News.

Un colis pas comme les autres découverts dans un aéroport mexicain. Il contient quatre crânes humains emballés dans du papier d'aluminium et placés dans un carton. Le colis était en partance par courrier vers les États-Unis selon les informations fournies par la garde nationale qui l'a détecté à l'aide de rayons X lors d'une inspection. Dans un communiqué sur Facebook, la garde nationale a annoncé la découverte du pot aux roses. "Lors d'inspections dans des entreprises d'emballage et par le biais d'une équipe de radiographie, la #NationalGuardia a détecté à l'aéroport intercontinental de #Querétaro, quatre crânes apparemment d'origine humaine, enveloppés dans du plastique transparent et du papier d'aluminium minio, sans carnet de santé", peut-on lire sur le réseau social.

Ces restes humains sont transportés sans l'autorisation des autorités en violation des lois du pays. «Le transfert de restes humains nécessite un permis spécial d'une autorité sanitaire compétente, qui n'a pas été obtenu », a expliqué une source policière. Elle renseigne que le bagage provient de l'État côtier occidental de Michoacan et était en route vers une adresse à Manning, en Caroline du Sud aux États-Unis. Le média britannique Sky News précise que le Michoacan est l'un des États les plus violents du Mexique et dont la ville d'Apatzingan est en proie aux exactions du cartel de la drogue Viagras. Aucune information n'a été dévoilée sur ces objets appréhendés et l'on sait ne connait non plus les raisons de cette expédition illégale.