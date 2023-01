Des scientifiques ont fait une importante découverte en Israël. Il s’agit de plusieurs œufs d’autruche qui ont été découverts par des chercheurs et qui sont en état de conservation « exceptionnel ». L’information a été rendue publique, dans un communiqué, par l’Autorité. Elle a indiqué que les œufs en question ont été exhumés « en morceaux », dans le désert du Néguev, durant les fouilles dans les dunes de sable de Nitzana, situés dans la zone frontalière avec l’Égypte. Il faut dire que les données obtenues par les chercheurs leur ont permis de déterminer que l’ancienneté des œufs est estimée entre 4000 et 7500 ans.

Les œufs ont été découverts près d’un foyer

Ils doivent par ailleurs être soumis à d’autres examens complémentaires, afin d’avoir une datation beaucoup plus précise. Toujours selon le communiqué de l’Autorité, les œufs ont été découverts près d’un foyer, dans un lieu de campement utilisé par des nomades « depuis des temps préhistoriques », à un endroit où se trouvent des outils et tessons de poterie, des pierres et du Silex. L’autorité a également fait savoir que les œufs pourraient donner davantage d’informations sur la vie des nomades de l’antiquité. Rappelons que la découverte des œufs a eu lieu plus d’un an après celle d’un œuf vieux de 1000 ans, toujours dans l'Etat hébreux.

D’après les archéologues qui l’on trouvé, ce serait probablement l'un des plus vieux œufs du monde. Il date en effet du 10ème siècle et a été trouvé lors d'une fouille dans la ville de Yavné, dans le centre d'Israël. Si à l’époque, plusieurs projets de développement urbain sont en cours dans la ville de Yavné, la ville était le siège d'un complexe industriel datant de l'époque byzantine, il y a plusieurs siècles plus tôt. Des fragments de coquilles d'œufs sont communs à découvrir lors de fouilles de sites de périodes antérieures, notamment dans la Cité de David et à Césarée et Apollonia selon les experts.