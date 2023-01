L’ancienne conseillère de la Maison Blanche, Kellyanne Conway, s’est exprimée sur l’ex-président américain Donald Trump. Lors d’un témoignage face à la House Select Committee, qui mène des enquêtes sur l’émeute du 06 janvier 2021 ayant visé le capitole, elle a fait savoir que le milliardaire américain n’a peur que d’une seule personne, son épouse Melania. C’était le 2 janvier 2023, que le comité a publié la transcription du témoignage de Kellyanne Conway. Concernant l’attaque du capitole, cette dernière a indiqué n’avoir pas parlé avec l’ancien président, ce jour-là.

« Elle ne savait pas ce qui se passait »

Au cours de son intervention, Kellyanne Conway avait déploré le fait que personne ne se soit préoccupé de Melania Trump, qui ne savait pas ce qui se passait. « Elle ne savait pas ce qui se passait », a-t-elle déclaré tout en ajoutant : « Je suis offensé que personne n'ait couru là-bas pour dire à la Première Dame des États-Unis que, je veux dire, elle et son fils adolescent pourraient être, je ne sais pas, en danger ». Rappelons que, les propos de Kellyanne Conway interviennent plusieurs semaines après que la Trump Organization a été reconnue coupable de fraude fiscale.

L’information avait été alors donnée par plusieurs médias américains. Si dans cette procédure il n'était pas directement visé, la société familiale de l’ancien président américain a été reconnu coupable de fraudes financières et fiscales. Dans les faits, deux personnes morales de la Trump Organization ont été reconnues coupables des 17 chefs d'accusation. Il s’agit de la Trump Corporation et de la Trump Payroll Corporation. « C'est une affaire de cupidité et de tricherie. À Manhattan, aucune société n'est au-dessus de la loi » avait déclaré le procureur Alvin Bragg, dans un communiqué.