Vinicius Jr défend Mbappé avant Real Madrid-Bayern : «Ses buts nous donnent confiance»

L’attaquant brésilien du Real Madrid Vinicius Jr a pris la défense de son coéquipier Kylian Mbappé lors de la conférence de presse du 6 avril 2026, à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich au Santiago Bernabéu.

La sortie du Brésilien intervient alors que le Français traverse une période de critiques nourries en Espagne. Après la défaite du Real Madrid à Majorque (2-1) le week-end précédent, où Mbappé avait rendu une prestation jugée insuffisante, le présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones, Josep Pedrerol, avait notamment affirmé que l’attaquant français «n’avait pas encore saisi ce qu’exige ce club». Des voix récurrentes dans les médias madrilènes estiment que l’équipe tourne mieux en son absence.

Vinicius balaie les doutes sur le duo

Face à ces critiques, Vinicius Jr a choisi la clarté. «Les gens parlent beaucoup. Kylian est là pour nous aider, ses buts nous donnent confiance. C’est un match difficile où les grands joueurs font la différence, et Mbappé en fait partie», a-t-il déclaré. Le Brésilien a également insisté sur la qualité de leur relation personnelle, décrivant une «connexion incroyable» sur et hors du terrain.

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Les chiffres tempèrent une partie des critiques : Mbappé comptait 38 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues à la date de la conférence de presse, ce qui en fait l’un des attaquants les plus prolifiques d’Europe cette saison. Vinicius et lui ont disputé 81 matchs ensemble sous les couleurs madrilènes.

Arbeloa défend également son attaquant

L’entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a tenu un discours similaire quelques minutes après son joueur. Il a rappelé qu’avoir Mbappé dans l’effectif représentait «une chance extraordinaire» et que le Français «savait parfaitement ce que représente le Real Madrid», ajoutant qu’il «rêvait de jouer ici depuis enfant».

Le quart de finale retour se jouera huit jours plus tard à l’Allianz Arena de Munich. Un éventuel passage en demi-finale constituerait pour Mbappé le premier grand rendez-vous européen sous le maillot merengue depuis son arrivée à l’été 2024.