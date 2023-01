48 heures après le drame de Dassa-Zoumè et la présentation de ses condoléances aux familles éplorées et au gouvernement béninois, l’ancien Président de la République du Bénin, Boni Yayi, accompagné pour la circonstance des honorables députés du parti Les Démocrates, mesdames Chantal Adjovi, Denise HOUNMENOU et Hélène OLOSSOUMAÏ, est allé dans la matinée de ce mardi 31 janvier 2023 au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutougou MAGA de Cotonou (CNHU-HKM ) pour rendre visite aux blessés de ce drame internés dans le plus grand centre sanitaire du Bénin. L’ancien Chef de l’Etat a profité de l’occasion qui lui est offerte pour réconforter ces blessés et leurs parents.

Il faut signaler que le drame qui est survenu le dimanche 29 janvier 2023 à Dassa-Zoumè dans le département des Collines à la suite de la collision entre un bus de la compagnie Baobab Express et un camion a fait 23 morts et de nombreux blessés. Précisions qu’une enquête policière est déjà ouverte par les autorités afin de savoir les causes réelles de ce drame national et situer par la suite les responsabilités des uns et des autres pour que de tel genre d’accident ne se reproduise dans notre pays.