Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk s’est moqué de l’influenceur et boxeur britannique Andrew Tatequia récemment été mis aux arrêts en Roumanie par les forces de police du pays. Par le canal d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, le patron de Tesla n’est pas allé par quatre chemins pour rire des conditions dans lesquelles il aurait été arrêté. En effet, selon les informations rendues publiques par les médias, le mis en cause aurait été repéré en Roumanie après avoir publié une vidéo contenant une boîte à pizza de Jerry’s Pizza, une chaîne populaire dans le pays.

Andrew Tate avait publié ces images pour se moquer de la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Il avait traité la jeune fille d’être une « esclave de la matrice ». « Parfois, il vaut mieux faire de la pizza à la maison », a tweeté le patron de Twitter le soir du Nouvel An. Ce fut également le moyen pour le richissime homme d’affaires américain de faire certaines mises au point. Il a dit tout le bien qu’il pense de la jeune fille qui défend l’environnement.

"Je pense qu'elle est cool tbh"

« La notoriété de la marque atteinte par Greta en quelques années est stupéfiante. Je pense qu'elle est cool tbh », a-t-il laissé lire. "Andrew Taten a été arrêté avec son frère. Ils sont accusés de viol et sont soupçonnés de faire partie d’un groupe criminel qui participe à la traite d’êtres humains. Les quatre suspects sont accusés de former « un groupe criminel organisé dans le but de recruter, héberger et exploiter des femmes en les forçant à créer du contenu pornographique destiné à être vu sur des sites Web spécialisés" a déclaré la police roumaine qui indique que plusieurs victimes ont déjà été identifiées.