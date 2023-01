Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré récemment que les relations entre la Russie et la Turquie sont basées sur le respect et la confiance, ajoutant que ses relations personnelles avec le président russe Vladimir Poutine sont également fondées sur l'honnêteté. Erdogan a évoqué les demandes de la Turquie concernant le Tatarstan et le Daghestan et a indiqué que ces demandes ont trouvé une réponse favorable. Le président turc a également mentionné l'achat des systèmes de défense antimissile S-400, malgré les menaces émanant d'autres pays. Selon lui, la Turquie a décidé de les acheter et maintenant, elle les a "dans la poche".

Pour rappel, le gouvernement américain a annoncé des sanctions à l'encontre de la Turquie le 14 décembre 2020, suite à l'acquisition par le pays d'un système de défense antimissile aérien russe S-400. Le secrétaire d'Etat américain d'alors, Mike Pompeo, avait indiqué que l'administration Trump interdit toute attribution de permis d'exportation d'armes à l'agence gouvernementale turque et interdit également aux dirigeants turcs de se rendre sur le territoire américain. Selon certains responsables, ces sanctions ont été prises pour des raisons de sécurité nationale et pour défendre la souveraineté et la sécurité de l'OTAN. Le système de défense antimissile russe S-400 est considéré par les États-Unis comme incompatible avec les systèmes de défense de l'OTAN et peut donc mettre en danger la sécurité des alliés de l'OTAN.

La Turquie a acquis le système de défense S-400 malgré les avertissements répétés des États-Unis et de ses alliés de l'OTAN, ce qui a conduit à ces sanctions. Le gouvernement américain avait appelé la Turquie à abandonner ce système et à adopter des alternatives compatibles avec les systèmes de défense de l'OTAN. Un autre dossier reste en suspens: la livraison des avions de combat américains F-16 et F-35. Le président turc Erdogan a déclaré que la Turquie a demandé leur livraison à Washington, mais sans succès. Il a ajouté que la Turquie avait payé 1,4 milliard de dollars pour les avions F-35, sans avoir reçu ces derniers. En conclusion, le président turc a avertit que Washington paierait le prix s'il ne livrait pas les avions comme prévu.