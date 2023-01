Les autorités taïwanaises ont arrêté deux anciens hauts fonctionnaires pour espionnage. Il s’agit de l’ancien député Lo Chih-ming et Hsia Fu-hsiang, un ancien contre-amiral, également ex-chef adjoint du département de la guerre politique dans la marine taïwanaise. Ils ont été emprisonnés sur décision d’un tribunal. Hier jeudi 19 janvier 2023, un tribunal du district de Kaohsiung a estimé que ces derniers pourraient prendre la fuite. Dans le cadre d’une enquête pour espionnage, ils ont été écroués dans une localité au sud du pays. Il est reproché au contre-amiral et à l’ancien parlementaire d’avoir, de façon présumée, violé la loi sur la sécurité nationale de Taïwan.

L’ancien parlementaire aurait recruté Hsia Fu-hsiang

Dans un communiqué, le tribunal a déclaré que : « Les accusés ont organisé le voyage de témoins en Chine continentale et (les voyages) étaient très probablement liés à la promotion de l'unification » avec la Chine. L’information a été relayée par l’agence centrale de presse de Taïwan, qui a fait savoir que l’ancien parlementaire aurait recruté Hsia Fu-hsiang. Ils auraient par la suite utilisé leurs relations, dans le but d’envoyer d’anciens officiers militaires à la retraite en Chine, afin de former un réseau d’espionnage à Taïwan. Notons que la Chine revendique Taïwan, qu’elle considère comme son territoire.

Plusieurs fois, l’empire du milieu a fait part de son intention de reprendre le contrôle de l’île par la force si nécessaire. Pour rappel, l’emprisonnement des deux hommes intervient quelques jours après la publication d’un rapport américain, qui indique qu’une guerre entre la Chine et Taïwan serait catastrophique. Il s’agit d’un rapport produit par le Center for Strategic and International Studies(CSIS). Ce dernier a examiné tous les cas de figure possibles dans ce conflit qui pourrait déboucher sur une attaque de la Chine visant à reprendre le contrôle du territoire taïwanais. En tout, le centre aura étudié 24 variations possibles pour une invasion chinoise.