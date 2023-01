Face aux agissements du groupe de paramilitaires russe Wagner, un autre groupe a été créé par les Occidentaux. Selon les informations rapportées par les médias à ce sujet, il s’agit du groupe de mercenaires dénommé Mozart. Leur mission serait d’abord de «fournir des capacités cruciales aux unités de front ukrainiennes ». Constitué par des soldats américains et occidentaux, le groupe Mozart a été créé par deux anciens Marins américains peu après le début de la guerre en Ukraine.

Selon ces anciens soldats que sont Andrew Milburn et Andrew Bain, ce groupe paramilitaire privé est «de nature purement humanitaire». Les éléments de Mozart auraient pour tâche première d’approvisionner et d’évacuer la population qui se trouve non loin des champs de bataille. À en croire les confidences qui ont été faites par Andrew Milburn lors d’un entretien avec la chaîne d’information russe RT, le groupe donne également des formations aux soldats ukrainiens «très près de la ligne de front».

Fidèles à l'Otan

«Malheureusement, dans cette guerre – et en fait dans toutes les guerres – plus on élimine d'adversaires, plus on réduit le danger qui vise les siens.», déclare-t-il. «Pourquoi former les gens? Pas pour se défendre, mais pour tuer l’ennemi», a-t-il poursuivi. Ce responsable du groupe fait tout de même remarquer qu’ils «respectent scrupuleusement les directives de l’OTAN». Sur les réseaux sociaux, les responsables de ce groupe n’affichent aucune image de combats. On retient simplement qu’ils apportent à la population civile des cargaisons d'aide humanitaire.