Les violations de l’idéologie communiste seront sévèrement sanctionnées désormais en Corée du Nord. Selon un rapport du Database Center for North Korean Human Rights (NKDB) basé à Séoul, le régime du dirigeant nord-coréen compte renforcer le contrôle de « gruppa » ou « groupes non socialistes ». Il s’agirait d’un groupe dont le but est de poursuivre les violations de l'idéologie officielle du Parti communiste. L’objectif de tout ceci est de limiter l’influence étrangère sur les ressortissants de la Corée du Nord.

« Les groupes fonctionnent comme un outil caché, qui est utilisé par le gouvernement pour atteindre ses objectifs ultimes de surveillance omniprésente et la capacité de surveiller minutieusement chaque résident », a noté le rapport. Toujours selon le rapport du centre, celles et ceux qui s’adonneront à des faits tels que, le « trafic de drogue, de la contrebande et de la mendicité, à l'absence du travail, aux infractions au code de la route, à l'adultère, à la teinture des cheveux, aux pratiques religieuses et à la "culture décadente » seront punis.

Rétrogradé ou licencié...

Comme sanctions, les fautifs pourraient entre autres être rétrogradés au travail ou même licenciés. D’autres pourraient être renvoyés dans des camps de rééducation ou de travail. Celles et ceux qui seraient abonnés à la pornographie pourraient être exécutés par un peloton. «Si vous consommez du contenu de médias sexuels en Corée du Nord, vous êtes soit puni d'une peine à vie de « réforme par le travail », soit même exécuté par un peloton d'exécution. Regarder du matériel sud-coréen ou américain typique entraînera une peine de moins de dix ans de «réforme par le travail», a témoigné un transfuge dans le rapport. Visualiser des films sud-coréens tels que « Squid Game » ou « Crash Landing on You » pourrait coûter cher aux Nord-coréens.