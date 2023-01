Le procureur de la république a été saisi par le ministre de la justice Ismaila Madior Fall concernant le rapport de la cour des comptes pour diligence. Lequel rapport qui demande aux autorités l’ouverture d’information judiciaire contre 12 personnes impliquées dans des malversations liées à la gestion des fonds Covid.

La cour dans ses recommandations avait demandé à la justice de poursuivre une douzaine de responsables épinglés dans le rapport. Avec cette saisine du ministre de la justice du procureur, on peut dire que la machine est en lancée pour tirer au clair cette affaire qui a fait réagir plus d’un notamment le chef de l’état Macky Sall; ce dernier a demandé que toute la lumière soit faite sur ce dossier et que la loi s’applique dans toute sa rigueur aux coupables.

Le représentant résident du FMI au Sénégal salue cette volonté des autorités d’éclairer l’opinion et cela traduit la volonté du chef de l’état Macky Sall qui a fait de la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes un des axes majeurs de sa politique. Le FMI avait contribué à hauteur de 40% des fonds dégagés pour la lutte contre le Covid 19.

Même réaction du côté de la société civile notamment le collectif « Sunu milliards dou Rees » un regroupement des acteurs de la société civile qui avait organisé un grand rassemblement pour demander des comptes à l'état. Babacar Fall tout comme le coordonnateur du mouvement y’a en marre Aliou Sané se félicite de cette initiative et estiment que l’état pour cette fois ci va aller jusqu’au bout de l’action judiciaire.