Les troupes françaises vivent leurs dernières heures au Burkina Faso. En effet, suite à la demande des autorités de la transition burkinabè dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré, Paris a annoncé le retrait de ses soldats installés au niveau du camp militaire de Kamboinsin dans la capitale Ouagadougou. Depuis la prise de pouvoir du capitaine Traoré, il ya eu une sorte de basculement dans les relations entre la France et le Burkina Faso.

Plusieurs manifestations populaires contre la présence des militaires français ont été enregistrées ces dernières semaines, toute chose qui a contribué à crisper les positions entre les deux pays. Après la Centrafrique et le Mali, la France met fin à sa coopération militaire avec un autre pays africain avec lequel il partage une longue histoire de façon précipitée.

Pour Arnaud Le Gall, député LFI-NUPES, membre de la commission des Affaires étrangères et président du groupe d'amitié entre la France et le Burkina Faso à l'Assemblée Nationale, il faut impérativement revoir la politique française en Afrique. Pour le Gall, l'échec de la France au niveau du sahel ouest africain doit être une opportunité pour revoir les termes de coopération avec les nations du sahel.

D'après le député français, il faut sortir des vieux carcans et proposer une nouvelle vision politique aux partenaires de la zone du sahel. La coopération reposant uniquement sur le tout militaire a montré ses limites et Arnaud Le Gall déclare qu'il faut que la France revoie un grand nombre de chose. "Ce n'est pas la France qui est rejetée au Sahel, mais une certaine politique. L'heure est à opérer un changement radical de politique dans la région, au service d'une francophonie populaire rompant avec le néolibéralisme, les leçons de Démocratie à géométrie variable donc vues comme hypocrites, et tout ce qui alimente un néocolonialisme réel ou ressenti" dira le parlementaire français dans une tribune publiée sur son compte Twitter. Arnaud Le Gall en a profité pour fustiger la propagande russe au sahel qui selon lui à fragiliser l'influence de son pays dans le sahel ouest-africain.