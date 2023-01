Kostiantin Jevago est considéré comme l'un des hommes les plus riches d'Ukraine. Il a été arrêté dans la ville de Courchevel dans le département de la Savoie en France. Le milliardaire ukrainien dont la fortune est estimée à 1.3 milliard de dollars fait l'objet d'une demande d'extradition dans son pays. Il était devant les tribunaux ce jeudi 05 janvier et le milliardaire dit être victime d'une cabale politique.

Les avocats de Kostiantin Jevago ont fait des pieds et des mains afin que leur client puisse être libéré sous caution. L'homme d'affaires a ainsi payé la somme d'un million d'euros pour régler la caution. Afin de constituer un solide dossier de défense, les avocats ont demandé à la cour de justice que le procès soit reporté au 19 Janvier prochain.

Jevago bénéficie d'une liberté provisoire, car il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du territoire national. De plus, l'ancien député a obligation de remettre ses deux passeports et de se présenter trois fois par semaine au commissariat de son lieu de résidence.

Kostiantin Jevago estime qu'il est la cible d'oligarques parce qu'il a toujours combattu avec force leur système. "En Ukraine, on dit que je suis un oligarque. Ce n’est pas vrai, j’ai toujours combattu contre eux l’injustice et la corruption. Aujourd’hui, je paye pour cela et je ne mérite pas cela". dira le richissime homme d'affaires. Le nom de Jevago revient avec insistance dans le dossier "Finance and Credit Bank" la banque de l'ex-homme politique. Le milliardaire est soupçonné d’avoir détourné 113 millions de dollars de sa banque qui a fait faillite en 2015. Kostiantin Jevago a toujours clamé son innocence dans ce dossier et a indiqué avoir tenté à de nombreuses reprises de se mettre à la disposition des enquêteurs de son pays sans succès.