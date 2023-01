Deux policiers sont mis en garde à vue après avoir abattu un homme ce dimanche 22 janvier 2023. Ils ont ouvert le feu sur lui parce qu'il se montrait menaçant selon leur déclaration. L'incident dans une rue du 11ème arrondissement de Paris. Les deux agents ont été arrêtés et mis en garde à vue pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les policiers ont abattu un homme dans le 11ème arrondissement de Paris. Ce dernier aurait menacé les policiers pendant leur patrouille.

Il était en possession d'une arme selon les enquêtes rapportées dans la presse. « Il ne semble pas avoir proféré de paroles en particulier à l’endroit des policiers mais était effectivement menaçant », a indiqué la police. Les deux agents ont tiré sur la victime alors qu'elle avait pointé l'arme sur eux. Selon les récits relayés par l'AFP, l'un aurait tiré une balle sur lui et le second à trois reprises. Les deux agents ont été arrêtés et placé en garde à vue pour les raisons de l’enquête. L'affaire a été confiée à l’Inspection générale de la police nationale (IGPN).

Ils pourraient être inculpés pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner selon la hiérarchie policière. Les agents de la police sont régulièrement la cible de menaces dans la rue en France. Pour leur défense quelque fois légitime, ils n'hésitent pas à tirer. Deux policiers avaient déjà tiré sur un homme qui les menaçait d'un couteau il y a quelques mois. Le jeune homme avait été blessé par deux balles. Selon le procureur de Chartres, l'homme se serait dirigé vers les policiers "avec une arme impressionnante".