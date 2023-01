Des centaines de "gilets jaunes" ont participé samedi à des manifestations en France contre la réforme des retraites, l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Des manifestations ont eu lieu à Paris, Avignon, Mulhouse, Strasbourg et Toulouse, ont indiqué les organisateurs. Dans la capitale française, quelque 500 personnes sont descendues dans la rue, selon la chaîne de télévision BFMTV. Au même moment, la précédente manifestation des "gilets jaunes", le 19 novembre, a rassemblé, selon les estimations de la police, près de 700 manifestants.

Les manifestants se sont rassemblés samedi après-midi dans le septième arrondissement de Paris et ont défilé jusqu'à la place du Batillon du Pacifique, située dans le dixième arrondissement. Selon la préfecture de la police métropolitaine, aucun incident n'a été constaté lors de la manifestation. Les manifestants tenaient des pancartes demandant l'abolition de la réforme des retraites et des mesures pour protéger la population des effets de l'inflation. Il y a eu une augmentation de 12% des prix des aliments en 2022 et les chèques de chauffage ont augmenté. Ce sont des difficultés qui bouleversent la vie de la grande majorité des Français, a déclaré Sandra Aubian, directrice générale du Centre de recherche et d'observation des conditions de vie, basé à Paris. Le centre estime que 70% de la population française a dû repenser son mode de vie en termes d'épargne en raison de l'inflation, a-t-elle souligné.

À Strasbourg, les "gilets jaunes" ont réuni environ 200 de leurs partisans ce samedi, à Mulhouse environ 150. Selon la police, les manifestations se sont déroulées pacifiquement et il n'y a pas eu d'affrontements avec la police. À Avignon, malgré les attentes des organisateurs, seules 50 personnes ont participé à la manifestation. Dans le même temps, plus de trois douzaines de policiers ont assuré le maintien de l'ordre pendant le rassemblement.

Auparavant, le président français Emmanuel Macron a déclaré dans son discours de Nouvel An à ses compatriotes que le principal objectif des autorités en 2023 serait la préparation de la réforme des retraites, dont l'adoption a été reportée il y a plusieurs années en raison des manifestations de protestation. Macron a déclaré que les Français devaient travailler plus longtemps pour préserver le système de sécurité sociale. Il a indiqué que de nouvelles règles en matière de retraite, encore controversées dans la société, entreraient en vigueur en France à la fin de l'été. Elles comprennent le relèvement de l'âge de la retraite de 62 à 65 ans en raison de l'augmentation de l'espérance de vie. (Tass)