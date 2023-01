Delphine Jégousse est l'une des voyantes françaises les plus suivies sur les réseaux sociaux. La célèbre médium est actuellement dans de sales draps, car elle fait l'objet d'une plainte en justice déposée par Emmanuel Macron. D'après les médias locaux, Delphine Jégousse, alias Amandine Roy, a diffusé sur les réseaux sociaux des caricatures du président de la République.

Il faut dire que les images publiées par la voyante ont fait le tour des réseaux sociaux. Dans une sorte de satire, le locataire du palais de l’Élysée est représenté en Nazi et parfois à côté du Maréchal Pétain. Delphine Jégousse s'est référé aux images du publiciste Michel Ange-Flori pour réaliser ses publications. Sur son compte Twitter, le publiciste originaire de Toulon a publié de caricatures d'Emmanuel Macron dans des postures pas commodes.

Pour ses caricatures très osées, Michel Ange-Flori avait été condamné 10.000 euros d'amende. Cependant, le 13 décembre dernier, la Cour de Cassation avait annulé la sanction au grand bonheur du publiciste qui avait alors repris de plus belle ses publications. Delphine Jégousse, qui avait déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires, est désormais dans l’œil du cyclone de la justice. A l'instar de Michel Ange-Flori, s'en sortira-t-elle à bon compte ? On en saura plus dans les jours à venir.