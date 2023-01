Selon les experts français en cybersécurité, le nombre d'attaques informatiques en France a diminué en 2022 par rapport à l'année précédente. Plus précisément, 831 cyberattaques ont été enregistrées en France en 2022 contre 1.082 en 2021, selon le dernier rapport de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI).Cependant, malgré cette baisse du nombre d'attaques, le niveau de menaces reste important. Les auteurs du rapport indiquent que l'activité des cybercriminels a diminué au début de 2022, ce qui pourrait s'expliquer par le début du conflit en Ukraine. Cependant, dans la deuxième moitié de l'année, le nombre d'attaques a sensiblement augmenté, avec des cybercriminels qui ont ciblé notamment des hôpitaux et des organes publics.

Il est important de noter que ces chiffres ne reflètent que les attaques connues et enregistrées, il est donc probable qu'il y ait eu d'autres attaques qui n'ont pas été détectées ou signalées. Il est donc crucial pour les entreprises et les gouvernements de continuer à renforcer leurs défenses contre les cyberattaques et de rester vigilant face à ces menaces en constante évolution.

En résumé, bien que le nombre d'attaques informatiques en France ait diminué en 2022 par rapport à l'année précédente, le niveau de menaces reste important. Les cybercriminels ont ciblé notamment des hôpitaux et des organes publics. Il est donc important pour les entreprises et les gouvernements de continuer à renforcer leurs défenses contre les cyberattaques.