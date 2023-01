Un jeune joueur amateur du FC Gironde-La Réole a été suspendu de compétition officielle de football pour 25 ans. Le footballeur du championnat amateur de district a agressé un arbitre officiel bénévole de 43 ans qui a tenu des propos racistes à son encontre. Il lui a asséné plusieurs coups après le coup de sifflet du match entre son club et Monségur après que l'arbitre ait tenu des propos racistes contre lui et 3 compagnons. Un footballeur amateur n'apparaîtra plus dans les stades jusqu'en 2047. C'est la lourde sentence qui lui a été infligée après s'être rendu justice alors qu'il était victime d'insultes racistes de la part d'un arbitre.

Les médias français rapportent ces faits qui remontent au 02 octobre 2022 lors d’un match face à Monségur. Le joueur du FC Gironde-La Réole de division de district avait alors agressé un arbitre officiel bénévole en lui assénant plusieurs coups de pieds et de poings au visage. En guise de sanction, sa licence lui a été retirée pour 11 ans et par la suite pour 25 ans, il est exclu de toute activité de football. Il peut alors dire adieu à sa passion parce qu'il aura 47 ans à la fin de sa sanction. « C’est légitime pour moi. C’est bien minimum, parce que je suis plutôt partisan de la radiation à vie quand cela se passe aussi brutalement », a déclaré sur France Bleu Saïd Ennjimi, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. L’arbitre bénévole du match, âgé de 43 ans qui aurait tenu des propos racistes contre le joueur est exclu de la corporation.

Le championnat amateur a connu cette situation le mois dernier. Un autre joueur amateur évoluant en Régional 2 dans l’Indre a été suspendu le jeudi 8 décembre 2022 pour 30 ans. La commission de discipline de la Ligue du Centre-Val de Loire l'a sanctionné pour avoir agressé un arbitre. Le joueur avait également asséné un coup de coude en pleine mâchoire de l'arbitre le 12 novembre. Il a également écopé d’une «amende complémentaire» de 234 euros, en plus de l’amende habituelle en cas de suspension. De son côté, son club s’est vu retirer cinq points et infliger une amende de 500 euros en plus d’avoir perdu le match.